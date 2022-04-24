Я сделал достаточно, – Фьюри заявил о возможном окончании карьеры

Тайсон Фьюри успешно защитил свой титул 23 апреля. Его соперником был еще один британец Диллиан Уайт.

Фьюри: Я иду

Тайсон накатал Диллиана в 6-м раунде, после чего тот упал. Его соперник пытался сразу встать, но все же не мог стоять на ногах.

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Ранее Тайсон уже уверял, что этот поединок может быть для него последним. Похоже, что это действительно так.

"Теперь вы меня увидите только в выставочных поединках, WWE и кино. Бой с Нганну также в этом списке", – сказал Фьюри.

Если я снова буду драться, то это будут только показательные бои, возможно, борцовские поединки и т.д. Веселье и развлечения, вещи, которые не действуют на нервы и не мешают вам спать, а также не несут серьезных травм,

– заявил британец.

Боксер подчеркнул, что доволен своей карьерой. Он считает, что сделал достаточно в боксе.

"В боксе всегда появится еще кто-то, с кем тебе нужно драться. Есть много хороших боксеров тяжелого веса, которые теперь могут получить место под солнцем.

Я старый, лысый и толстый парень – я ухожу. Я сделал достаточно и я очень доволен тем, где я, кто я и что сделал. Я очень доволен своей карьерой", – отметил Тайсон.

Для Фьюри это 32-я победа в карьере. Лишь однажды британец не одержал победу – в первом поединке трилогии против Дионтея Уайлдера (бой закончился ничьей).