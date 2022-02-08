Я них*ра не поняла, – россиянка оконфузилась во время интервью BBC на Олимпиаде

8 февраля 2022 , 15:47
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Источник:

ВВС

Сборная ОКР выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх. Серебряные медали добыла в борьбе команда США, бронзовые досталась Японии.

Русские опозорились с английским языком на Играх

Сборная ОКР после выступления дала интервью телеканалу BBC. Российские фигуристы опозорились незнанием английского языка, а также нецензурной лексикой в ​​эфире.

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Журналистка спросила у представительницы России Анастасии Мишиной на английском языке о том, как она себя чувствует после падения.

Однако россиянка не поняла вопроса и смешно оконфузилась.

Я них*ра не поняла,
– сказала представительница России.

Видео интервью россиян

 

В этом же интервью россиянин Никита Кацалапов не сразу сумел перевести выражение "член команды". Но в конце концов справился с переводом.

Как выступила сборная Украины

  • Сборная Украины заняла 10 место в командном турнире по фигурному катанию.
  • Выше всего судьи оценили выступление Анастасии Шаботовой.
  • 16-й фигуристке удалось успешно выполнить короткую программу и заработать 62,49 балла. Таким образом она заняла 7-е место и получила 4 очка для команды.
  • Сборная Украины за свое выступление заработала 8 баллов.
  • Иван Шмуратко квалифицировался в произвольную программу. В короткой программе 20-летний киевлянин занял 22 место.
Автор: Дарина Жданович