Я них*ра не поняла, – россиянка оконфузилась во время интервью BBC на Олимпиаде

Сборная ОКР выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх. Серебряные медали добыла в борьбе команда США, бронзовые досталась Японии.

Русские опозорились с английским языком на Играх

Сборная ОКР после выступления дала интервью телеканалу BBC. Российские фигуристы опозорились незнанием английского языка, а также нецензурной лексикой в ​​эфире.

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Журналистка спросила у представительницы России Анастасии Мишиной на английском языке о том, как она себя чувствует после падения.

Однако россиянка не поняла вопроса и смешно оконфузилась.

Я них*ра не поняла,

– сказала представительница России.

Видео интервью россиян

В этом же интервью россиянин Никита Кацалапов не сразу сумел перевести выражение "член команды". Но в конце концов справился с переводом.

Как выступила сборная Украины