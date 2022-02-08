Я них*ра не поняла, – россиянка оконфузилась во время интервью BBC на Олимпиаде
Источник:ВВС
Сборная ОКР выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх. Серебряные медали добыла в борьбе команда США, бронзовые досталась Японии.
Русские опозорились с английским языком на Играх
Сборная ОКР после выступления дала интервью телеканалу BBC. Российские фигуристы опозорились незнанием английского языка, а также нецензурной лексикой в эфире.
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Журналистка спросила у представительницы России Анастасии Мишиной на английском языке о том, как она себя чувствует после падения.
Однако россиянка не поняла вопроса и смешно оконфузилась.
Я них*ра не поняла,
– сказала представительница России.
Видео интервью россиян
В этом же интервью россиянин Никита Кацалапов не сразу сумел перевести выражение "член команды". Но в конце концов справился с переводом.
Как выступила сборная Украины
- Сборная Украины заняла 10 место в командном турнире по фигурному катанию.
- Выше всего судьи оценили выступление Анастасии Шаботовой.
- 16-й фигуристке удалось успешно выполнить короткую программу и заработать 62,49 балла. Таким образом она заняла 7-е место и получила 4 очка для команды.
- Сборная Украины за свое выступление заработала 8 баллов.
- Иван Шмуратко квалифицировался в произвольную программу. В короткой программе 20-летний киевлянин занял 22 место.