Я не считаю, что попал на деньги, – владелец Ингульца рассказал, сколько тратит на команду

Футбольный клуб Ингулец был основан в 2013 году. Его владелец – бизнесмен Александр Поворознюк. Он рассказал, сколько сейчас ему приходится тратить на команду.

В 2015 году Ингулец дебютировал в профессиональном футболе во Второй Лиге (до этого два года выступал на любительском уровне). И за шесть лет пришел к уровню клуба УПЛ (в элитном дивизионе выступает в сезоне 2020/2021). А также стал финалистом Кубка Украины. С каждым новым уровнем расходы на содержание команды росли.

Я трачу примерно 3 миллиона долларов. Я не жалею,

– признался Поворознюк.

По его словам, он получает удовольствие от футбола. И считает команду своим "четвертым ребенком".

Читайте также Я их ненавижу и сделаю все, чтобы забрать у них очки, – президент Ингульца о Шахтере

"Я не попал на деньги. Я получаю кайф от этого. Особенно, когда на последней минуте забиваем гол, как с Оболонью – "горели" 2:0, уравниваем 2:2 вдесятером, и на 90+3 минуте забиваем победный гол. Этого драйва мне хватает на такой заряд работы, я еще месяц сутками работаю, чтобы еще больше заработать и потратить на футбол", – рассказал Поворознюк.

Видео интервью Поворознюка канала "Прямая красная"