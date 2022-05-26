Я не могу гарантировать, что мы поедем на чемпионат мира, – Ярмоленко

Андрей Ярмоленко уже прибыл в расположение сборной Украины в Словении. Один из лидеров национальной команды поделился ожиданиями перед поединком против Шотландии.

Ярмоленко: Мы должны выйти и отдать все наши силы

22 мая Андрей Ярмоленко провел свой последний поединок за Вест Хэм в сезоне 2021/2022, который стал прощальным для украинца. После чего правый вингер отправился в Словению в национальную команду.

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Футболист отметил серьезность поединка против Шотландии, ведь на плечах ребят висит огромная ответственность перед болельщиками.

"С какой бы сборной мы ни играли, встреча была бы тяжелой и напряженной. Все понимают, что это будет матч за выход на чемпионат мира – такие игры легкими не бывают. Конечно, будем готовиться, тренироваться, будем пытаться победить. Знаем, что будет тяжело, но мы должны выйти и отдать все наши силы", – сказал Ярмоленко.

"Хочется подарить людям хоть какую-нибудь радость"

Андрей добавил, что все футболисты хотят подарить украинцам радостные эмоции.

"Каждый игрок уже привык к тому, что футбол – это эмоции, постоянный прессинг со стороны болельщиков. Мы к этому привыкли. Но, конечно, потому, что хочется подарить людям хоть какую-то радость, это придает вдохновение, силы. Ты готов работать, знаешь, что должен выйти на поле и отдать все силы ради себя, наших болельщиков, всех украинцев, ради тех воинов, которые защищают нас и наши семьи", - отметил лидер команды.

Ярмоленко не стал заглядывать в будущее. Вся сборная видела обращение украинских военных, попросивших футболистов получить путевку на чемпионат мира-2022 в Катар. Однако Андрей гарантировал выход на Мундиаль, но пообещал, что украинские игроки отдадут на футбольном поле все силы, чтобы воплотить просьбы наших защитников в реальность.

Конечно, ребята видели обращение наших военных, которые просили и просят, чтобы мы подарили им путевку на чемпионат мира. Я не могу гарантировать, что мы туда поедем, но обещаю, что мы отдадим ради этого все силы,

– отметил футболист сборной.

Что нужно для поездки в Катар

Сначала мая подопечные Александра Петракова готовятся к плей-офф отбора чемпионата мира-2022. "Сине-желтые" провели три контрольных спарринга, в которых одержали две победы – над Боруссией Менхенгладбах (1:2) и итальянским Эмполи (1:3), а также была расписана одна мировая – с хорватской Риекой (1:1).

Впереди сборная должна была провести еще два товарищеских матча, которые в последний момент сорвались. Поэтому команду ждет двусторонняя игра.

Уже 1 июня Украина сыграет против Шотландии в Глазго. В случае победы украинцы встретятся с Уэльсом (5 июня) в финальном сражении за путевку на Мундиаль.