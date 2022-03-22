Я не хочу называть имя этого существа, – Шевченко о Путине

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко сражается с войной на информационном фронте. Он обратился к россиянам.

"Я работаю – чтобы остановить эту войну"

Шевченко убежден, что большинство россиян не знают правды. Он просит, чтобы они выходили на улицы и потребовали остановить войну в Украине.

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"У нас с Россией были долгие отношения. Не думаю, что они когда-нибудь будут такими же. Но также знаю, что есть много россиян, желающих остановить войну. Я получал сообщения от друзей из России. Мое послание к ним всегда одно – выходите на улицы. Знаю, что это нелегко. В России это опасно. Но единственный способ остановить войну – сказать правду. Большинство людей в России не знают правды", – сказал Шевченко.

Бывший игрок сборной Украины прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных стартов. Он поддерживает это решение.

Совершенно согласен с отстранением российских спортсменов от соревнований, пока война не прекратится.

Мы должны оказывать давление. Президент России – я не хочу называть имя этого существа – сказал, что это "спецоперация". Это не спецоперация. Это убийство невиновных. Это люди в окружении. Это бомбардированные города,

– подчеркнул тренер.

"Мы все знаем, что война – это жестоко. Не можем стоять в стороне. Я отец четырех детей. Мы не можем этого терпеть. Гибнут невинные дети. Без причины. Вот для чего я работаю – чтобы остановить эту войну. Эта война не имеет смысла", – добавил бывший лидер национальной команды.