Я не хочу быть большим, – Усик рассказал о цели своей жизни
Источник:DAZN
Александр Усик встретился с Энтони Джошуа 29 июня в Лондоне. Боксеры успели провести дуэль взглядов.
Усик: Я не боксирую за деньги или какое-нибудь признание
Украинец и британец провели пресс-конференцию в Лондоне. Александр подчеркнул, что он доволен местом реванша, ведь это открывает для него новые горизонты.
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"Я очень рад находиться здесь (в Лондоне). Еще я очень рад, что у меня есть возможность боксировать в новом для меня месте – Саудовской Аравии. Это открывает новые горизонты. Мне нравится ездить по всему миру и боксировать где-то впервые, где-то второй раз. Все, что я делаю – боксирую и живу – доставляет мне большое удовольствие", – подчеркнул Усик.
Боксер заверил, что не стремится к признанию. По его словам, он хочет спасти свою душу.
Я не боксирую за деньги или какое-нибудь признание. Я не хочу быть большим. Многие хотят какого-то признания, чтобы о них говорили, чтобы о них помнили. Мне ничего этого не нужно. Я просто делаю это сейчас и я буду продолжать это делать, пока могу сердце будет биться. Единственное, к чему я очень стремительно иду – это спасти свою душу. А все что происходит со мной – это просто жизнь,
– заявил Александр.
Боксер заверил, что в поединке против Джошуа он будет другим.
"Я ничего ни от кого не ожидаю, потому что это большая ерунда – чего-то ждать от людей. Я понимаю, что Джошуа будет другим – я тоже буду другим", – добавил украинец.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. Боксеры выйдут на ринг в Саудовской Аравии.
- Недавно команды обоих боксеров встретились Джедди, чтобы официально подписать соглашение о бое ответа.
- Джошуа уверен, что на этот раз Усик будет для него легкой мишенью, и он сможет вернуть свои титулы.
- В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2021 года, Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше. Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.