Я их ненавижу и сделаю все, чтобы забрать у них очки, – президент Ингула о Шахтере

Владелец футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк назвал клуб, который больше всего ненавидит в УПЛ. Все из-за ситуации, которая произошла в конце 2020 года.

13 декабря 2020 года Ингулец и Шахтер должны были сыграть в 13-м туре УПЛ. Игра должна была состояться в Кропивницком. Но на поле обе команды так и не вышли. Официально матч не состоялся из-за неудовлетворительного состояния газона. Поэтому Ингульцу засчитали техническое поражение, Шахтер получил техническую победу. Кроме того, клуб из Петрово обязали заплатить 50 тысяч гривен штрафа.

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После этого случая Шахтер стал для Александра Поворознюка самым ненавистным клубом. При том до этого он был болельщиком Шахтера. Об этом президент Ингула рассказал во время интервью в подкасте "Прямая красная".

После того, как Шахтер так поступил – для меня они табу. Я их панически ненавижу, и я все сделаю, чтобы забрать у него очки, когда он приедет к нам,

– заявил Поворознюк.

Он также изложил свою историю того, как происходили события перед матчем Ингулец – Шахтер, который так и не состоялся. По его словам, директор клуба связался с представителями Шахтера, и они согласовали, чтобы не включать подогрев на стадионе в Кропивницком, чтобы поле превратилось "в кашу".

"Мы сделали все, что они просили. А когда они приехали... Они ехали и знали, что ничего не будет. Я позвонил Палкину и говорю – давайте завтра сыграем на "Олимпийском". Я оплачу любой стадион. Куда скажете – мы приедем. "Нет, у нас бразильцы взяли билеты". "Техняр" и все". То, что они испугались сыграть – у меня настроение было сумасшедшее", – рассказал Поворознюк.

В этом сезоне Шахтер и Ингулец сыграли в первом туре в Киеве. Тогда "оранжево-черные" победили со счетом 2:1. Игра на поле Ингула состоится 27 ноября (базовая дата).