Я хороший пример того, что это неправда, – Беленюк опроверг пропаганду о расизме в Украине

Народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал британскому изданию The Guardian о лжи российской пропаганды относительно расизма в Украине.

Российская пропаганда замыливает глаза

Беленюк отметил, что российскому обществу промыли мозги и независимо от того, сколько доказательств они видят, они интерпретируют их по-своему. Они говорят о том, что украинцы сами убивают людей и разрушают инфраструктуру только на зло россиянам.

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"Я вижу две реакции спортсменов из России. Первая – молчание. Вторая – поддержка убийц и убийств, политики Путина, опустошение наших городов в Украине. Это было действительно разочарование, потому что оно исходит от элитных спортсменов, чемпионов мира и олимпийцев", – начал он.

Российская пропаганда пытается сказать, что в Украине люди расисты, а чернокожих в стране травят и издеваются.

"Но я должен вам сказать – и я считаю, что имею на это право – это неправда. Я действительно хороший пример тому. Я депутат парламента, мне удалось осуществить все мои мечты", – заявил Беленюк.

Также Жан Беленюк сравнил свою прежнюю жизнь с нынешними обстоятельствами.

"Когда я готовился к Олимпиаде, думал, что это было самое трудное время в моей жизни, потому что мне пришлось совмещать работу в парламенте с подготовкой к Токио. Но эти дни – гораздо более серьезное испытание с точки зрения важности и ответственности. Однако мы готовы на 100%. И делается все, чтобы Киев подготовить к возможному нападению, чтобы он выжил. Потому что это наш город и наша страна", – сказал Беленюк.

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