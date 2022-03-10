Російська пропаганда замилює очі

Беленюк зазначив, що російському суспільству промили мізки і незалежно від того, скільки доказів вони бачать, вони інтерпретують їх по-своєму. Вони говорять про те, що українці самі вбивають людей або руйнують інфраструктуру лише на зло росіянам.

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"Я бачу дві реакції спортсменів з Росії. Перша – мовчання. Друга – підтримка вбивць і вбивств, політики Путіна, спустошення наших міст в Україні. Це було справді розчаруванням, тому що це йде від елітних спортсменів, чемпіонів світу та олімпійців", – почав він.

Російська пропаганда намагається сказати, що в Україні люди расисти, а чорношкірих в країні цькують і знущаються.

"Але я повинен вам сказати – і я вважаю, що маю на це право – це неправда. Я справді гарний приклад тому. Я депутат парламенту, мені вдалося здійснити всі мої мрії", – заявив Беленюк.

Також Жан Беленюк порівняв своє колишнє життя з теперішніми обставинами.

"Коли я готувався до Олімпіади, думав, що це був найважчий час у моєму житті, тому що мені довелося поєднувати роботу в парламенті з підготовкою до Токіо. Але ці дні – набагато серйозніше випробування з точки зору важливості та відповідальності. Проте ми готові на 100%. І робиться все, щоб Київ підготувати до можливого нападу, щоб він вижив. Бо це наше місто – і наша країна", – сказав Беленюк.

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