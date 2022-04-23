Я хочу остаться в Шахтере, – Де Дзерби заявил, что готов год бесплатно тренировать клуб

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби подчеркнул, что хочет и тренировать донецкий Шахтер. Он заявил, что готов год бесплатно работать в команде.

Де Дзерби: Моя команда для меня как ребенок

По словам специалиста, он не планирует менять работу в ближайшее время. Тренер планирует остаться в донецкой команде даже при минимальной заработной плате.

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Я хочу подтвердить то, что сказал раньше итальянским СМИ – я хочу остаться в Шахтере. Даже если у нас не будет такой сильной команды, которая была до войны. Даже при минимальной зарплате. Дело не в деньгах – я готов год тренировать бесплатно. Проблема сейчас в другом – УПЛ будет или нет?

– заявил Де Дзерби.

Наставник "горняков" подчеркнул, что его клуб мог стать одним из лучших не только в Украине, но и в мировом футболе.

"Поймите, моя команда для меня, как ребенок. И наступает момент, когда команда вырастает, и тогда я ухожу. Так было из Сассуоло, и так я хотел сделать в Шахтер. Могу сказать, что мой Шахтер был очень сильным. Мы были готовы на 30–40% своего потенциала, это могла бы быть команда, которая писала бы историю, и не только в Украине, мы могли бы достичь даже полуфинала Лиги чемпионов.

Это произошло бы не сразу, а через 2-3 года, но это стимулировало всех в руководстве команды. И вот однажды этого ребенка у нас украли", – рассказал тренер.

Итальянец отметил, что пока он не ведет переговоры с другими клубами.

Если будет понимание, что УПЛ больше не будет, то я должен пойти другим путем и понять, где я буду дальше работать. Сегодня я тренер Шахтера и не веду переговоров с другими клубами, а дальше увидим,

– добавил специалист.

Летом 2021 года Де Дзерби возглавил донецкий Шахтер.