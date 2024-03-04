"Я не слышал ничего хорошего": известный журналист прокомментировал слухи о переходе Мудрика в Арсенал

Британский журналист Дин Джонс прокомментировал слухи о переходе украинского вингера Михаила Мудрика из Челси в лондонский Арсенал. Он назвал это абсурдом.

Журналист раскритиковал украинского вингера. Он заявил, что не слышал положительных отзывов о Мудрике с тех пор, когда он оказался в Челси.

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Что сказал журналист о Мудрике

"Это звучит абсурдно, что Арсенал сейчас хочет подписать Мудрика. Я не вижу вариантов, чтобы эта сделка была успешной для всех. В этом нет особого смысла. Я не слышал ничего хорошего о Мудрике с тех пор, как он пришел в Челси. Хотя, думаю, на это есть некоторые причины", – сказал он.

СМИ писали, что Арсенал определился с подписанием Мудрика

, что в нынешнем сезоне Мудрик провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

В последнее время появилась информация о возможном переходе Мудрика из Челси летом. Среди заинтересованных сторон указывается лондонский Арсенал.

Однако, даже если Михаил выразит желание перейти в Арсенал, такой трансфер летом считается маловероятным. Арсенал доволен игроком Леандро Троссаром, которого приобрели за меньшие средства после неудачи с Мудриком. Все указывает на то, что Михаил останется в Челси, сообщает TeamTalk.

Заметим, что Арсенал почти подписал Мудрика год назад, но в январе 2023 года Челси опередил "канониров", потратив 70 миллионов евро на трансфер.