"Я не слышал ничего хорошего": известный журналист прокомментировал слухи о переходе Мудрика в Арсенал
Источник:TeamTalk
Британский журналист Дин Джонс прокомментировал слухи о переходе украинского вингера Михаила Мудрика из Челси в лондонский Арсенал. Он назвал это абсурдом.
Журналист раскритиковал украинского вингера. Он заявил, что не слышал положительных отзывов о Мудрике с тех пор, когда он оказался в Челси.
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Что сказал журналист о Мудрике
"Это звучит абсурдно, что Арсенал сейчас хочет подписать Мудрика. Я не вижу вариантов, чтобы эта сделка была успешной для всех. В этом нет особого смысла. Я не слышал ничего хорошего о Мудрике с тех пор, как он пришел в Челси. Хотя, думаю, на это есть некоторые причины", – сказал он.Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
СМИ писали, что Арсенал определился с подписанием Мудрика
В последнее время появилась информация о возможном переходе Мудрика из Челси летом. Среди заинтересованных сторон указывается лондонский Арсенал.
Однако, даже если Михаил выразит желание перейти в Арсенал, такой трансфер летом считается маловероятным. Арсенал доволен игроком Леандро Троссаром, которого приобрели за меньшие средства после неудачи с Мудриком. Все указывает на то, что Михаил останется в Челси, сообщает TeamTalk.
Заметим, что Арсенал почти подписал Мудрика год назад, но в январе 2023 года Челси опередил "канониров", потратив 70 миллионов евро на трансфер.