Известный российский комментатор принял украинское гражданство

18 марта 2022 , 14:27
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Источник:

gameinside.ua

Российский комментатор Михаил "okpoxа" Шмигель стал гражданином Украины. Несмотря на то, что Михаил родился в России и прожил там много лет, в последнее время проживал и работал в Украине в студии Maincast.

Проявил свою позицию

В своем твиттере Михаил изложил скрин из приложения Действие, в котором указано, что он является гражданином Украины.

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Отметим, что это не первый случай, когда известные киберспортивные деятели сменяют российское гражданство на украинское. До этого аналогично поступил олдскульный и всем известный комментатор Игорь Сопов.

Автор: Юрій Семенюк