Известный российский комментатор принял украинское гражданство
18 марта 2022 , 14:27Читати новину українською
Источник:gameinside.ua
Российский комментатор Михаил "okpoxа" Шмигель стал гражданином Украины. Несмотря на то, что Михаил родился в России и прожил там много лет, в последнее время проживал и работал в Украине в студии Maincast.
Проявил свою позицию
В своем твиттере Михаил изложил скрин из приложения Действие, в котором указано, что он является гражданином Украины.
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Отметим, что это не первый случай, когда известные киберспортивные деятели сменяют российское гражданство на украинское. До этого аналогично поступил олдскульный и всем известный комментатор Игорь Сопов.