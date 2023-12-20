Все пользовались одним шприцем, – известный экс-боксер вспомнил время в тюрьме

Бывший профессиональный боксер Гарт Вуд вспомнил времена, когда он находился в тюрьме. Он рассказал о шокирующих деталях.

Отметим, что Гарт Вуд был осужден за нападение на бывшего юношу своей девушки. В подкасте "Я ловлю убийц с Гэри Джубелином", он рассказал о своем опыте за решеткой.

Смотрите также Даже Ломаченко его победит: известный промоутер подверг сомнению силу чемпиона мира

Боксер о жизни в тюрьме

В частности, экс-боксер рассказал о наркотиках в тюрьме.

"Я ожидал, что это будет больше похоже на мужской опыт, где все – крутые ребята. Я думал, что столкнусь с ребятами, которые хотели сразиться со мной, но большинство из них были наркозависимыми и психически больными. Там было семеро ребят на тяжелой дозе". (героина.) Они все пользовались одним шприцем. Но был один парень, у которого был СПИД. Он был последним, кто должен был уколоться. Это просто показывает, на что они готовы пойти ради наркотиков", – сказал Гарт Вуд.

Также австралийский боксер рассказал, что в тюрьме он многое тренировался. Он там нашел людей, тоже интересовавшихся спортом.

"Я попал в группу людей – не в банду, а к людям, которые хотели тренироваться – и скажу вам, что я прошел там одни из самых тяжелых тренировок. Мы делали много подтягиваний, ползания медведя, приседаний, отжиманий. Это было похоже на большой круг, которое длилось почти 40 минут, и после первых нескольких занятий я не мог ходить в течение следующих нескольких дней", – сказал Вуд.

Что известно об экс-боксере