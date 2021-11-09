Известный итальянский рефери Риццоли станет куратором украинских арбитров

Известный футбольный экс-арбитр из Италии Никола Риццоли будет работать в Украине. Риццоли получил предложение стать куратором украинских судей.

Риццоли будет работать с лучи

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что предложил Риццоли заниматься подготовкой украинских рефери. Сейчас итальянец еще не получил должность.

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По словам Павелко, его инициативу о назначении Риццоли должен поддержать Исполком УАФ, который состоится 17-го ноября. Сам Риццоли уже принял предложение президента УАФ.

Главой Комитета арбитров УАФ останется итальянец Лучано Луче. Он возглавляет комитет с 2015 года.

Что известно о Риццоли

Итальянский арбитр работал на финале Лиги чемпионов 2013 года, в котором Бавария победила Боруссию Дортмунд (2:1).

Через год Риццоли доверили финал чемпионата мира между сборными Германии и Аргентины (1:0).

Судья работал на матчах Серии А с 2002 года и семь раз был признан лучшим арбитром Италии.

Международная федерация футбольной истории и статистики включила Риццоли в десятку лучших арбитров XXI века.

Рефери завершил карьеру в 2017 году, после чего работал руководителем в судейском корпусе Серии А.

Текст публикации Андрея Павелко

Украинские арбитры смогут получать знания и опыт от одного из лучших рефери современности – Николы Риццоли. Сегодня Звездный итальянский специалист по моему приглашению побывал в Доме футбола.

Вместе с председателем Комитета арбитров УАФ Лучано Луче, контракт которого недавно был продлен, и нашими арбитрами пообщались с Николой и обсудили перспективы нашего сотрудничества на будущее.

Риццоли согласился на мое предложение стать куратором подготовки украинских рефери и в случае поддержки такой инициативы исполкомом, заседание которого предварительно запланировано на 17 ноября, команда УАФ получит новое мощное усиление уже в ближайшее время.

Об авторитете Николы Риццоли в мировом арбитраже говорят его высокие достижения. Среди прочего, это звание лучшего рефери мира, которое он получал дважды подряд. А это значит, что украинские коллеги с началом нашего сотрудничества получат замечательные возможности для профессионального роста.

Верю, что они успешно их реализуют! Уверен, что тандем двух таких высококлассных специалистов, как Лучано Луче и Никола Риццоли, даст мощный импульс для дальнейшего развития украинского арбитража!