Известный инсайдер назвал дату реванша Усик – Джошуа

Журналист Дэн Рафаэл сообщил в своем твиттере, когда состоится реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Поединок могут провести в Саудовской Аравии.

Бой может состояться в июле

По словам инсайдера, бой может состояться 23 июля 2022 года. Ранее вероятной датой второго поединка Усика и Джошуа называлось 25 июня.

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Поединок-реванш между объединенным чемпионом в тяжелом весе Александром Усиком и бывшим двукратным обладателем чемпионского титула в тяжелом весе Энтони Джошуа, который планировался на 25 июня, предположительно, не состоится. В то же время поединок запланирован на 23 июля, сообщает источник, знающий дату,

– написал журналист.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Усик находился в рядах территориальной обороны.

Затем спортсмен решил уехать из страны, чтобы подготовиться к поединку против Джошуа.

7 апреля Александр сообщил, что приступил к подготовке к реваншу.

Российские наемники "посетили" дом боксера в Ворзеле. Жена Усика показала последствия "посещения" кафиров в ее доме.