Российские атлеты стали послами бренда спортивной одежды Zasport, который имеет отношение к власти России. Эти же спортсмены присутствовали на концерте в "Лужниках".

Вспомнили о собственном бренде

Большинство российских спортсменов отстранены от участия в международных турнирах. К тому же, известные бренды отказываются сотрудничать с оккупантами.

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Хотя на России и любят кричать, что "спорт вне политике", однако свою политическую верхушку они радостно поддерживают.

В середине марта в Москве прошел пропагандистский концерт, посвященный оккупации России территории Крыма. На нем присутствовали и российские спортсмены, среди которых – лыжник Александр Большунов, пловец Евгений Рылов и другие, поддержавшие действия президента России Владимира Путина.

Поскольку большинство российских спортсменов осталось без спонсорства международных известных компаний, они решили поддержать свое, отечественное.

Они решили стать послами российского бренда "Zasport", который производил экипировку для представителей сборной ОКР на последних Олимпиадах.

Кроме Рылова, представителями бренда стали шахматист Сергей Карякин, гимнаст Иван Куляк, фигуристы Никита Кацапалов и Виктория Синицына, синхронистка Александра Пацкевич. Все они поддержали военные действия президента России в отношении Украины.

Основательницей бренда "Zasport" является дизайнер Анастасия Задорина. Она является дочерью Михаила Шекина – генерал-полковника Федеральной службы безопасности России.

Российские атлеты прямо поддерживают путинский режим, поддерживают кровавые преступления кафиров. А потом они будут говорить нам, что спорт вне политики?