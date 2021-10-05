Известного футболиста нашли мертвым в собственном авто

Бывший игрок сборной Греции до 21 года Никос Цуманис был найден мертвым в прибрежном пригороде Каламарии. Тело 31-летнего защитника было обнаружено в его машине на пристани.

Цуманиса объявили пропавшим без вести в понедельник. Согласно данным судмедэкспертизы, смерть наступила в результате удушения.

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Сообщается, что незадолго до этого он сообщил своему другу о финансовых проблемах и желании покончить с собой.

Полиция выяснит, наступила ли смерть Цуманиса в результате самоубийства или же убийства.

Что известно о Цуманисе

Цуманис присоединился к Македоникосу этим летом. Ранее он выступал за Арис, Ксанти, Пантракикос и Керкиру в высшей лиге Греции. Игрок выступал на позиции левого защитника и за всю карьеру принял участие в 126 матчах.



Никос Цуманис умер / Фото ФК Македоникос