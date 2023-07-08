Самый выгодный вариант для "нерадзурри": известно, какой будет зарплата Трубина в Интере

Анатолий Трубин будет получать приличную сумму в миланском коллективе. "Змеи" хотят заключить соглашение именно с украинцем.

Интер уже успел согласовать личный контракт с Анатолием Трубиным. Итальянскому коллективу осталось договориться с Шахтером.

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Самый выгодный вариант

Трансферная сага украинского голкипера стремительно развивается. Миланский клуб уже закрыл все индивидуальные вопросы с Анатолием Трубиным. Перспективный вратарь подписал контракт со "змеями" на 5 лет, в котором прописано, что украинец будет получать 1,8 миллиона евро в год в новой команде. Интер сфокусирован на том, чтобы договориться с Шахтером о сумме трансфера. Ранее сообщалось, что "горняки" повесили на Трубина серьезный ценник, требуя от "нерадзурри" 40 миллионов евро за свой талант.

Теперь же "кроты" немного угомонились и готовы сойтись на сумме в 15 миллионов евро. Такое снисхождение все еще не устраивает миланский коллектив, поскольку они хотят закрыть трансфер украинца за 10 миллионов евро. Однако Интер все же попытается придобриться к Шахтеру, поскольку миланцы готовы пообещать "горнякам" дополнительные бонусы или процент со следующей продажи Анатолия.

Не одним Трубиным

Однако если "нерадзурри" все же не удастся договориться с "кротами", то Интер откроет свой список альтернатив Трубину, который у итальянского клуба не мал. В частности, миланский клуб готов переключиться на принадлежащий Аталанте трансфер Марко Карнесекки, а прошлый сезон отыграл по Кремонезе на правах аренды. Но вот здесь следует преимущество Трубина над другими представителями. Карнесекки – итальянец, поэтому у Интера не будет налоговых льгот, а Анатолию, как иностранцу, могут списать половину налогов на зарплату.

Также "змеи" готовы рассмотреть кандидатуры 32-летнего Кевина Траппа из Айнтрахта и 36-летнего Кейлора Наваса из ПСЖ, прошедшего в прошлый сезон в аренде у Ноттингем Форест, однако и эти голкиперы уступают в определенных нюансах украинцу. Опытные голкиперы потребуют значительно большей зарплаты, чем Трубин, а также Интер потеряет перспективу в будущем перепродать данных голкиперов за приятную сумму, учитывая их возраст.