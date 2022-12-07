Автор хет-трика, новые амплуа и ни одного англичанина: известная символическая сборная 1/8 ЧМ-2022

Популярный статистический портал оценил выступления футболистов за сборные на стадии 1/8 ЧМ-2022. К ней предполагалось попали те, кто много забивал и отдавал. Также есть и игроки, не пробившиеся в четвертьфинал мундиаля.

Самую высокую оценку среди одиннадцати получил Гонсалу Рамос, оформивший хет-трик в матче со Швейцарией в 1/8 финала, 9,8. Худшим среди лучших стал защитник Бразилии Тьяго Силва с отметкой 7,4.

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Интересно отметить, что статистический портал разместил некоторых игроков не на свои родные позиции. Так, лотерали сборной Нидерландов Дэйли Блинд и Дензел Дамфрис оказались на флангах полузащиты с оценками 9.0 и 8.6 соответственно. Оба отличились в матче с США в 1/8 и отдали голевые передачи, а Дамфрис даже две.

Также Родри с отметкой 8.4 оказался не в опорной зоне, а в центре полузащиты. Хотя такое решение выглядит логичным, поскольку на мундиале-2022 он выступает именно на этой позиции. Наверное, ребятам стоит задуматься о смене своих амплуа, если они становятся лучшими на столь высоких стадиях ЧМ.

Также один "засланный казачок", или правильнее будет сказать самурай попал в сборную раунда. Японец Ватару Эндо единственный представитель сборной, не прошедшей в четвертьфинал, попал в символическую сборную. А вот никто из аргентинцев, марокканцев и англичан этого не смог сделать.

Лучшие игроки 1/8 финала чемпионата мира-2022:

Символическая сборная 1/8 финала/SofaScore

Давайте вспомним пары 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре:

Хорватия – Бразилия

Нидерланды – Аргентина

Марокко – Испания

Англия – Франция

Первые четвертьфиналы состоятся 9 декабря, последующие – 10 декабря. Новый чемпион мира определится 18 числа в Лусаиле.