Найвищу оцінку серед одинадцятки отримав Гонсалу Рамос, який оформив хет-трик у матчі з Швейцарією в 1/8 фіналу, 9,8. Найгіршим серед найкращих став захисник Бразилії Тьяго Сілва з оцінкою 7,4.

Варте уваги Мессі, два португальця та герой Польщі: топ-10 найкращих гравців ЧС-2022 після 1/8 фіналу

Цікаво відзначити, що статистичний портал розмістив деяких гравців не на свої рідні позиції. Так лотералі збірної Нідерландів Дейлі Блінд та Дензел Дамфріс опинились на флангах півзахисту з оцінками 9.0 та 8.6 відповідно. Обоє відзначились у матчі з США у 1/8 та віддали гольові передачі, а Дамфріс навіть дві.

Також Родрі з оцінкою 8.4 опинився не у опорній зоні, а у центрі півзахисту. Хоча таке рішення виглядає логічним, оскільки на мундіалі-2022 він виступає саме на цій позиції. Напевне, хлопцям варто задуматись над зміною своїх амплуа, якщо вони стають найкращими на таких високих стадіях ЧС.

Також один "засланий козачок", або ж правильніше буде сказати самурай потрапив у збірну раунду. Японець Ватару Ендо єдиний представник збірної, яка не пройшла у чвертьфінал, потрапив у символічну збірну. А от ніхто з аргентинців, марокканців та англійців цього зробити не зміг.

Найкращі гравці 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022:

Символічна збірна 1/8 фіналу/SofaScore

Давайте пригадаємо пари 1/4 фіналу ЧС-2022 у Катарі:

Хорватія – Бразилія

Нідерланди – Аргентина

Марокко – Іспанія

Англія – Франція

Перші чвертьфінали відбудуться 9 грудня, наступні – 10 грудня. Новий чемпіон світу визначиться 18 числа у Лусаїлі.