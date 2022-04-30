Известная нидерландская велогонщица вышла из четырехмесячной комы
Источник:SD Worx
3-разовая чемпионка мира по гонке Эми Питерс серьезно травмировалась во время тренировки в конце декабря 2021 года. Медикам пришлось переместить спортсменку в состояние медицинской комы.
Состояние Питерс улучшилось
Велогонщица находилась в медицинской коме в течение четырех месяцев. Отмечают, что спортсменка пришла в себя и сейчас может "немного коммуникировать невербально".
До теми Нідерландська велогонщиця перебуває в медичній комі через важку травму голови
Эми узнает людей, понимает, что ей говорят, и способна выполнять все больше задач,
– отмечают врачи.
Пока медики не могут точно определить остаточные симптомы и то, какие навыки сохранит Эми вследствие мозговой травмы.
Трагический инцидент произошел во время сбора нидерландской сборной. 23 декабря 2021 года Питерс упала во время тренировок и получила серьезные травмы.
Велосипедистку оперативно госпитализировали на самолете. Ей сделали операцию на голове.
Что известно о велосипедистке
Эми Питерс специализируется на гонке на треке.
30-летняя спортсменка является 3-х разовой чемпионкой мира в командных велотрековых гонках на выносливость.
В 2019-м она победила на чемпионате Европы в гонке по шоссе.
На Олимпиаде-2020 нидерландка была в шаге от медали, она финишировала на 4-м месте в велотрековых гонках на выносливость.