Известная нидерландская велогонщица вышла из четырехмесячной комы

3-разовая чемпионка мира по гонке Эми Питерс серьезно травмировалась во время тренировки в конце декабря 2021 года. Медикам пришлось переместить спортсменку в состояние медицинской комы.

Состояние Питерс улучшилось

Велогонщица находилась в медицинской коме в течение четырех месяцев. Отмечают, что спортсменка пришла в себя и сейчас может "немного коммуникировать невербально".

До теми Нідерландська велогонщиця перебуває в медичній комі через важку травму голови

Эми узнает людей, понимает, что ей говорят, и способна выполнять все больше задач,

– отмечают врачи.

Пока медики не могут точно определить остаточные симптомы и то, какие навыки сохранит Эми вследствие мозговой травмы.

Трагический инцидент произошел во время сбора нидерландской сборной. 23 декабря 2021 года Питерс упала во время тренировок и получила серьезные травмы.

Велосипедистку оперативно госпитализировали на самолете. Ей сделали операцию на голове.

Что известно о велосипедистке

Эми Питерс специализируется на гонке на треке.

30-летняя спортсменка является 3-х разовой чемпионкой мира в командных велотрековых гонках на выносливость.

В 2019-м она победила на чемпионате Европы в гонке по шоссе.

На Олимпиаде-2020 нидерландка была в шаге от медали, она финишировала на 4-м месте в велотрековых гонках на выносливость.