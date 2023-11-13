Шансы на Евро сильно упали: сборная Израиля провела первый матч после обострения войны с ХАМАС

Израильтян в этом месяце ждет очень плотный график из-за переноса октябрьских встреч. В первом из матчей, который "звезды Давида" должны были выигрывать, они потерпели неудачу.

Косово – Израиль 1:0

Гол: Рашица, 41.

В ноябре матчи отбора на Евро-2024 стартовали необычно рано, в воскресенье, пока доиграются матчи чемпионатов. В Приштине местное Косово принимало Израиль, пишет 24 канал.

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Матч должен был состояться в октябре, но из-за обострения войны в Израиле местная сборная вынуждена была пропустить матчи. Именно поэтому в ноябре "звезды Давида" должны провести четыре игры за 9 дней.

Израиль борется за прямой выход на Евро-2024 с Румынией и Швейцарией. Для этого подопечным Хазана необходимо было брать три очка в Косово.

Этого сделать гостям не удалось. Балканцы контролировали большую часть встречи и смогли выйти вперед перед перерывом. Из паса Мурики отличился Рашица.

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Как оказалось, этот мяч стал единственным во встрече. Израиль смог нанести всего два удара в створ ворот Мурича. Проигрыш существенно снизил шансы гостей на прямой выход.

Подопечные Хазана остались третьими, отставание от второй Швейцарии составляет 5 баллов. Именно с "нейтралами" Израиль сыграет уже через три дня (15 ноября). Если Израиль и Украина не смогут выйти напрямую на Евро-2024, то наши команды могут пересечься в стыковых играх.