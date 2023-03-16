В США вводят новое правило футбола для борьбы с затягиванием времени: детали нововведения

В третьей лиге американско-канадского футбола решили провести эксперимент с заменами в новом сезоне. Согласно ему футболисты будут иметь ограниченное время на то, чтобы покинуть поле.

В футболе постоянно работают над усовершенствованием правил игры. Одно из последних революционных изменений касалось увеличения количества замен во время матча – с трех до пяти.

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Впрочем, замены часто являются поводом для побеждающей команды потянуть время. Поэтому в Северной Америке решили ввести эксперимент с лимитированным временем на проведение рокировки игроков.

Борьба с затяжкой времени

Правило будет действовать в лиге MLS Next Pro, третьем дивизионе объединенного чемпионата США и Канады. В этом турнире, который начнется 24 марта, выступят резервные команды MLS.

Суть его состоит в том, что игрок, покидающий поле, будет иметь всего 10 секунд для этого. Если он не успеет в установленное время, команде придется провести минуту в меньшинстве. Только после этого игроку со скамейки запасных будет позволено войти в игру.

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Другие возможные новые правила по заменам

Также перед стартом сезона в MLS Next Pro утвердили правило, согласно которому игроки получат трехминутную паузу, если после столкновения пролежали на газоне более 15 секунд. Это сделано для предотвращения частых симуляций.

Кстати, в начале этого года Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) призвала ФИФА принять правило о временных заменах. Их можно было бы применять к футболистам, у которых есть подозрение на сотрясение головного мозга.