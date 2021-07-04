Избитые полицейские: фанаты Англии громко отпраздновали победу над Украиной – фото, видео

В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины противостояла Англии. Поединок состоялся 3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме и завершился со счетом 0:4.

Болельщики "трех львов", наблюдавшие за матчем по всей стране, громко отпраздновали победу своей команды. Однако не обошлось без нарушений правопорядка – фанаты нападали на полицию и опрокидывали автомобили.

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Громкое празднование победы

Английские болельщики не могли поехать в столицу Италии из-за коронавирусного запрета. Миллионы граждан собрались в фан-зонах, у больших экранов, чтобы поддержать Гарри Кейна и компанию.

В некоторых городах не обошлось без столкновений с правоохранителями.

Самый крупный конфликт зафиксировали в Лондоне – от рук фанов пострадали двое полицейских.

Правоохранители пытались остановить болельщиков, которые уже будучи выпившими позволяли себе нарушать общественный порядок. Следовательно, девять человек арестовали:

трех – за нападения на полицию;

остальных – за мелкие нарушения.

Болельщики Англии празднуют победу над Украиной на Евро-2020 / Фото AP / AFP / EPA / LNP / NNP / PA / SNAPPERSK

Украина – Англия: коротко о матче

Поединок начался для "сине-желтых" на удивление неудачно – пропустили гол на 4 минуте.

На перерыв главный судья отправил команды при минимальном преимуществе Англии со счетом 1:0.

Однако за 15 минут второй половины футболисты "трех львов" забили 3 мяча и установили итоговый результат 0:4.

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