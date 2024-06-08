Второй раз подряд мимо Евро: Польша из-за травмы потеряла звездного лидера после матча с Украиной

В пятницу, 7 июня, в Варшаве состоялся товарищеский матч между сборными Польши и Украины по футболу. Несмотря на победу хозяев (3:1), для них этот матч имел негативные последствия.

Сразу несколько польских игроков получили повреждения на футбольном поле "Национального стадиона". Для одного из них травма будет означать пропуск чемпионата Европы, который начнется уже 14 июня.

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Обидная потеря для Польши

Речь идет о форварде Ювентуса Аркадиуше Милике. Он опустился на газон уже в начале игры после столкновения с Русланом Малиновским и покинул поле на пятой минуте встречи.

После финального свистка главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал игру своей команды и среди прочего сообщил, что сбылся худший сценарий – звездный нападающий получил серьезную травму колена и не сыграет на Евро-2024.

"Сам матч начался для нас неплохо, если не считать травму Милика, из-за которой он, к сожалению, пропустит Евро-2024", – рассказал наставник Польши.

Однако это повреждение не повлияло на игру команды. Она доминировала в течение матча и Михал Пробеж остался доволен выступлением Польши:

У нас было несколько голевых моментов, мы забили три гола, но потом нам не хватило мяча. Украинская команда нас немного подломила, но мы хорошо ответили. По перерыве у нас снова были возможности забить голы, но нам это не удалось. Мы хорошо реагировали на выпады соперника, и видели, что нужно улучшить.

. 30-летний Милик провел 72 матча за сборную Польши, в которых забил 17 голов. Он пропустит второй подряд чемпионат Европы из-за травмы.

Напомним, что в течение матча из-за повреждения вынужденно покинули поле также Тарас Романчук и Никола Залевский, однако их травмы не имели серьезного характера и они попали в финальную заявку на Евро-2024.