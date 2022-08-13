Из-за постоянных угроз: бывший футболист Шахтера покинул клуб после конфликта с фанатами

Полузащитник Виллиан остался без клуба. Он решил покинуть бразильский Коринтианс после конфликта с болельщиками.

Виллиан стал игроком Коринтианса летом 2021 года, подписав с клубом контракт на полтора года. За это время он сыграл 44 матча, в которых отличился одним забитым голом.

Читайте также Бывший футболист львовских Карпат перебрался в клуб скандального российского блогера

Такая ситуация не слишком устраивала болельщиков, поэтому между ними и футболистом возник конфликт. Именно он привел к тому, что футболист решил покинуть команду еще до окончания контракта, разорвав соглашение с клубом.

"Прощаясь сегодня с Коринтиансом, хочу поблагодарить клуб за возможность снова носить эту футболку, а также фанатов, которые очень меня поддержали. К сожалению, из-за постоянных угроз, которые мы с семьей испытали, я принял решение расторгнуть контракт, понимая, что так будет лучше для меня и клуба. Желаю клубу всего наилучшего и да Господь благословит всех", – написал Виллиан в инстаграм.

В комментарии ESPN футболист сообщил, что отказывается от зарплаты. Теперь вингер возвращается в Лондон для безопасности своей семьи.

Стоит отметить, что Виллиан – воспитанник Коринтианса. И именно оттуда он перебрался в донецкий Шахтер летом 2008 года за 14 миллионов евро. За "горняков" он выступал до начала 2013 года. Несмотря на то, что в услугах игрока были заинтересованы топовые клубы Европы, его продали в российский анжи за 35 миллионов евро в январе 2013 года. А уже летом этого года анжи продал Виллиана в Челси за те же 35 миллионов евро.

За Челси Виллиан выступал до лета 2020 года, после чего свободным агентом перешел в другой лондонский клуб – Арсенал. Несмотря на то, что было сообщение о подписании контракта на три года, уже через год Виллиан перешел в Кориантинс как свободный агент.

Перед тем была информация, что в услугах игрока заинтересован новичок АПЛ Фулхэм. А также турецкий Фенербахче.