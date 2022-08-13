Новый клуб Красава будет выступать во втором дивизионе Кипра. Сейчас команда проводит активную трансферную кампанию в поисках новичков. Квашук и Будник находятся в статусе свободных агентов, поэтому они прибыли на просмотр этой команды.

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31-летний Евгений Будник за свою карьеру успел сменить более десяти футбольных клубов. Он немало выступал как в Украине, так и за границей. Последним его клубом в Украине были львовские Карпаты. После начала войны он перебрался в аренду в греческий Астерас Влахиоти, за который забил 6 голов в 8 поединках второй по силе лиги Греции. 1 июля он остался без клуба, когда Карпаты разорвали с ним соглашение.

Что касается 29-летнего Квашука, то у него уже есть опыт выступлений на Кипре. Его предыдущий клуб – представитель элитного дивизиона Арис из города Лимасол. За эту команду он забил 2 гола за 25 поединков. В целом с 2017 года он играл за границей, выступая за белорусские Витебск, Неман, Гомель, азербайджанский Сабах и латвийскую РФШ.

Евгений Савин сам в бывшем футболист. Но впоследствии стал блогером и имел популярный канал "Красава". На этом он решил не останавливаться и создал в россии футбольную команду.

После начала полномасштабной войны россии против Украины блогер записал видео с украинскими футболистами, где выступил против войны. Это видео вызвало негативную реакцию в россии, и Савину пришлось покинуть страну, бросив и свой клуб там. Новую команду он решил создать на Кипре.