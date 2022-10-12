Оккупанты разрушили дом известной украинской волейболистки в Запорожье: фото

Российские фашисты беспощадно бьют по украинским городам в попытке нанести как можно большие разрушения. Особенно страдает прифронтовое Запорожье.

Россияне продолжают беспощадно разрушать украинские города большим количеством ракет. Одним из наиболее пострадавших регионов является Запорожье.

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Оккупанты почти каждый день бьют по городу, который мечтают захватить для удовлетворения фюрера Путина после указа об аннексии украинских регионов. После одного из обстрелов пострадал жилой дом известной спортсменки.

Украинская волейболистка Татьяна Лазаренко сообщила, что российская ракета разрушила здание, где находилась его квартира. Девушка поделилась фотографиями на своей странице в инстаграм.

Это похоже на страшный сон. Обычный спальный район, в котором даже близко нет никаких военных объектов, как и во многих разрушенных домах. Но, как оказывается, в этом доме, по словам РосСМИ, жили боевики. Серьезно? Это звучит как самое дешевое оправдание тому, что сделали и делают эти твари. Я до сих пор не верю, что на этих фото мой дом и двор, в котором я прожила 19 лет. Страшнее всего, что это произошло ночью, когда люди просто спали в своих кроватях. Берегите своих родных и близких,

– написала Лазаренко.

Что известно об атаке на Запорожье

9 октября ракета попала в девятиэтажку. Произошло разрушение жилищной конструкции с первого по седьмой этаж. Во время разборки развалин обрушились и другие два этажа.

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Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил , что количество жертв возросло до 15 . Известно также о 74 раненых . Под завалами все еще могут находиться люди, на месте продолжается спасательная операция.