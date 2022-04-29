Из Украины не было никаких предложений, – Велепец объяснил, почему покинул женскую сборную

Урош Велепец во второй раз ушел с руля женской сборной Украины по биатлону. Словенский наставник признался, что федерация не выходила на контакт с самого начала полномасштабного вторжения России.

Верепец: Думаю, там пока что хаос в федерации

54-летний специалист объяснил свое решение покинуть сборную в столь сложный для нее период. Урош Велепец признался, что не искал работу, ведь с начала войны активно помогал детям и тренрам, прибывшим в его родную Словению, обустраивать условия для жизни.

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С 24 февраля словенец не слишком думал о биатлоне, как это делала федерация биатлона Украины, которая ни разу не сконтактировалась со специалистом женской команды.

Зато пока украинская сторона молчала, активизировались другие сборные. Сразу две команды контактировали с наставником по его будущему в сборной Украины. Велепец рассказал, что не знал, к кому можно обратиться по поводу своей дальнейшей работы в женской команде, ведь Владимир Бринзак подал в отставку с поста президента федерации.

"После года работы мы должны обсуждать все заново"

Поэтому Велепец сразу принял предложение немецкой команды. Теперь наставник уже на собрании с новой сборной.

"В Украине меня был контракт "1+4", что после года работы мы должны обсуждать все заново. То есть с 15 марта до 15 апреля есть шанс найти себе работу или же тебе в это время звонят. Из Украины не было никаких предложений." Думаю, там пока что хаос в федерации. А ждать нельзя. У меня дома так же семья, которую надо накормить", – объяснил свое решение Велепец.

"Чувствую себя нелегко, потому что бросил команду в такой ситуации"

Словенский специалист заверил, что такое решение далось ему очень сложно. Ведь наставник покинул команду во времена, когда Украина переживает войну.

Мне очень тяжело уйти, чувствую себя нелегко, потому что покинуть команду в такой ситуации… Но надо понимать, что не было никакого контакта по поводу работы до 15 апреля в Украине, поэтому нужно было думать над тем, чтобы ехать куда-нибудь в другую команду. Так и случилось,

– добавил Урош.

Напомним, что Вилепец является личным тренером лидера сборной Украины Юлии Джимы. Пока неизвестно, будет ли биатлонистка дальше работать под пристальным взглядом словенского тренера.

Женская команда под руководством Уроша не заехала в медали на Олимпиаде-2022, которая состоялась в Пекине, но продемонтировала хороший результат – пять финишей в топ-20 лучших.