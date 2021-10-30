В Зал хоккейной славы обратился председатель совета директоров Чикаго Роки Виртц. Он попросил убрать имя Брэда Олдрича из Кубка Стэнли.

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"Привлечение Олдрича к делам команды в сезоне 2010 года бросает тень на невероятную работу игроков того года. На Кубке Стэнли гравируются имена лучших спортсменов. Но также там есть имя Брэда Олдрича, который получил на это право благодаря работе видеотренера. Однако его поведение отменяет это право, и наносить его имя было ошибкой. Мы сожалеем, что позволили этому случиться. Я прошу, чтобы Зал хоккейной славы рассмотрел возможность удаления его имени из Кубка Стэнли. Ничто не может отменить сделанного им, но и оставлять его имя на самом престижном трофее в мире неправильно", – написал Роки Виртц.

Напомним. Олдрич был видеотренером Чикаго во время чемпионского сезона 2009/2010. Во время плей-офф его обвинили в сексуальном домогательстве в отношении 20-летнего форварда Кайла Бича. Хоккеист сообщил об этом случае тренеру. Об этом узнало руководство клуба. Вскоре они провели заседание, но решили не передавать информацию правоохранителям, позволив Олдричу доработать сезон. И лишь после этого он покинул клуб, перейдя на работу в юношескую сборную США. В 2013 году Олдрича осудили за сексуальное домогательство к студенту, когда он работал волонтером в хоккейной команде школы Хоутона.

В Зале хоккейной славы этот вопрос обсудили с комиссионером НХЛ Гэри Бэттменом. И согласились это сделать.

Напомним, из-за этого секс-скандала своих должностей в НХЛ лишились все участники встречи руководства клуба Чикаго в 2010 году:

Джоэль Кенневиль, который в то время возглавлял Чикаго, подал в отставку с поста главного тренера Флориды

Стэн Боумен покинул пост генерального менеджера Чикаго и олимпийской сборной США.

Остальные участники этой встречи уже не работают в НХЛ.