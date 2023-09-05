Судьям УПЛ выдвинуто подозрение в коррупции: их уже вызвали в полицию и отстранили от матчей
Источник:телеграмм АНДРИЮК ONLINE
Судейского в украинском футболе всегда актуальная тема, которая никогда не угасает. А в последнее время еще больше на слуху. Первые судьи уже могут получить свои наказания, если докажут их причастность к махинациям.
Днепровское управление полиции города Киева сомневается в честности судейства в двух футбольных поединках Первой лиги Украины сезона еще 2017/2018 – Жемчужины против Руха и Колосс против Полтавы. Главными арбитрами этих поединков были нынешние судьи УПЛ – Дмитрий Кривушкин и Юрий Иванов.
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Украинское судейство – самая спорная тема в футболе
Оба и их судейские бригады (в полном составе) подозреваются в мошенничестве. Официальные лица этих двух матчей вызвали в полицию во время досудебного расследования в рамках уголовного производства по ст. 190, ч.3 Уголовного кодекса Украины "Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники".
Кривушкин, Иванов и другие "честные украинские судьи", назначенные на эти два матча, должны явиться к начальнику СВ Днепровского УП ГУНП 6 сентября в 10:00 в Киеве.
Украинских судей вызывают в полицию / Фото Константина Андриюка
В Комитете арбитров Украинской ассоциации футбола во главе с Лучано Лучи быстро отреагировали на ситуацию с судьями. Кривушкина, Иванова и других официальных осей тех поединков уже отстранили от работы на время расследования.
Реакция УАФ на скандал с судьями / Фото Константина Андриюка
Кому выдвинули подозрение в мошенничестве:
- Жемчужина – Рух: главный судья поединка Кривушкин, его ассистент Литвинов и Гашков, 4-й судья вне поля Петренко и наблюдатель арбитража Дяденко.
- Колос – Полтава: главный арбитр встречи Иванов, лайнсмены Романом и Семенов, 4-й судья за полем Соловьян, наблюдатель арбитража Абросимов.
Отметим, что оба поединка закончились победами Руха и Колоса с одинаковым минимальным счетом 1:0. Иванов и Кривушкин уже попадали в скандальные ситуации с работой на футбольных матчах.
Константин Андриюк, изложивший документы этой резонансной ситуации заинтриговал своим явлением.
И это только начало. Запасайтесь попкорном, дальше будет еще веселее. Но подбросьте ведерко, главе комитета арбитров – Лучано Лучи. Который уже 13 лет подряд покрывает весь этот произвол украинского арбитражного корпуса. Без всякого шанса на прогресс и развитие,
– написал журналист.
Сезон УПЛ-2023/2024 только недавно начался, а уже немало жалоб от тренеров и футболистов относительно честности судейства. Может, Лучано Лучи уже следует покинуть свой руководящий пост в украинском судействе, за который он получает очень приличные средства?