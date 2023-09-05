Дніпровське управління поліції міста Києва мають сумніви до чесності суддівства у двох футбольних поєдинках Першої ліги України сезону ще 2017/2018 – Жемчужини проти Руха та Колос проти Полтави. Головними арбітрами цих поєдинків були нинішні суддів УПЛ – Дмитро Кривушкін та Юрій Іванов.

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Українське суддівство – найсуперечливіша тема у футболі

Обох та їх суддівські бригади (у повному складі) підозрюють у шахрайстві. Офіційних осіб цих двох матчів викликали у поліцію під час досудового розслідування в межах кримінального провадження за ст. 190, ч.3 Кримінального кодексу України "Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки".

Кривушкін, Іванов та інші "чесні українські судді", які були призначені на ці два матчі, повинні з'явитись до начальника СВ Дніпровського УП ГУНП 6 вересня о 10:00 у місті Києві.



Українських суддів викликають у поліцію / Фото Костянтина Андріюка

У Комітеті арбітрів Української асоціації футболу на чолі з Лучано Лучі швидко відреагували на цю ситуацію із суддями. Кривушкіна, Іванова та інших офіційних осів тих поєдинків вже відсторонили від роботи на час розслідування.



Реакція УАФ на скандал із суддями / Фото Костянтина Андріюка

Кому висунули підозру у шахрайстві:

Жемчужина – Рух: головний суддя поєдинку Кривушкін, його асистент Літвінов і Гашков, 4-й суддя за межами поля Петренко та спостерігач арбітражу Дяденко.

головний суддя поєдинку Кривушкін, його асистент Літвінов і Гашков, 4-й суддя за межами поля Петренко та спостерігач арбітражу Дяденко. Колос – Полтава: головний арбітр зустрічі Іванов, лайнсмени Романом і Семенов, 4-й суддя за полем Солов'ян, спостерігач арбітражу Абросимов.

Відзначимо, що обидва поєдинки закінчились перемогами Руха та Колоса з однаковим мінімальним рахунком 1:0. Іванов і Кривушкін вже потрапляли у скандальні ситуації із роботою на футбольних матчах.

Костянтин Андріюк, який виклав документи цієї резонансної ситуації заінтригував своєю заявою.

І це лише початок. Запасайтеся попкорном, далі буде ще веселіше. Та підкиньте відерце, голові комітету арбітрів – Лучано Лучі. Який вже 13 років поспіль покриває все це свавілля українського арбітражного корпусу. Без жодного шансу на прогрес та розвиток,

– написав журналіст.

Сезон УПЛ-2023/2024 лише нещодавно розпочався, а вже є чимало скарг від тренерів та футболістів щодо чесності суддівства. Можливо, Лучано Лучі вже слід покинути свою керівну посаду в українському суддівстві, за яку він отримує дуже пристойні кошти?