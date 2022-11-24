Как Иванчук сделал "ход года", но при этом проиграл партию

В последнем туре командного чемпионата мира по шахматам Украина сыграла вничью с Нидерландами, выйдя в 1/4 соревнований.

На первой доске этого поединка Василий Иванчук уступил Йордену ван Форесту. Но при этом своей игрой он увлек внимание всего шахматного мира, пишет 24 канал .

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Портал Chess.com назвал 26-й ход украинского гроссмейстера в этой партии "ходом года". Иванчук поставил свою лошадь под 5 (!!!) ударов, но именно благодаря этому наш шахматист получил существенное преимущество.

Почему же этот ход сильный?

Начать нужно издалека. В дебюте соперник Иванчука потратил лишний темп на маневр Лошадь Е4 – Лошадь F6. За это время украинский гроссмейстер сумел сдвоить туры по линии С.



Ван Форест – Иванчук / Фото Chesscom

И в этой позиции Иванчук находит интересный план: вывести слона на диагональ Н3–С8. Что ему и удается сделать при поддержке ферзя.



Партия ван Форест – Иванчук / Фото Chesscom Партия ван Форест – Иванчук / Фото Chesscom