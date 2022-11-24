Как Иванчук сделал "ход года", но при этом проиграл партию
В последнем туре командного чемпионата мира по шахматам Украина сыграла вничью с Нидерландами, выйдя в 1/4 соревнований.
На первой доске этого поединка Василий Иванчук уступил Йордену ван Форесту. Но при этом своей игрой он увлек внимание всего шахматного мира, пишет 24 канал .
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Портал Chess.com назвал 26-й ход украинского гроссмейстера в этой партии "ходом года". Иванчук поставил свою лошадь под 5 (!!!) ударов, но именно благодаря этому наш шахматист получил существенное преимущество.
Почему же этот ход сильный?
Начать нужно издалека. В дебюте соперник Иванчука потратил лишний темп на маневр Лошадь Е4 – Лошадь F6. За это время украинский гроссмейстер сумел сдвоить туры по линии С.
Ван Форест – Иванчук / Фото Chesscom
И в этой позиции Иванчук находит интересный план: вывести слона на диагональ Н3–С8. Что ему и удается сделать при поддержке ферзя.
Теперь слон и туры белых прицелились на поле С8. Черные пока держатся, но Иванчук усиливает давление на вертикаль С конем и чернопольным слоном.
Ван Форест – Иванчук / Фото Chesscom
Именно так на доске появилась позиция, в которой Иванчук совершил "ход года" Лошадь D7, потратив на него всего 46 секунд!
В чем сила этого хода? Дело в том, что теперь коммуникации черных нарушены. Под боем две фигуры черных и две фигуры белых. Но за счет нацеленности белых фигур на поле С8 Иванчуку удается выиграть ферзя за тура и коня.
В результате на доске образовалась позиция, которую компьютер оценивает как "почти выигранную" для белых.
Почему же тогда Иванчук потерпел поражение?
Дело в том, что командный чемпионат мира играет со "быстрым" временным контролем (45 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход).
На момент выигрыша ферзя у Иванчука оставалось 5 минут. Но на свой следующий ход он потратил 3 минуты, достигнув паритета с соперником (у каждого осталось по 2 минуты).
На дальнейшее течение партии, вероятно, повлияла разница в возрасте. Василий Иванчук является возрастным игроком, в то время как его соперник – почти вдвое младше легенды украинских шахмат. А, как известно, молодые спортсмены обычно быстрее возрастных.
Как следствие, чувствуя недостаток времени, Иванчук сначала отпустил заслуженную победу, а затем – допустил ошибку и потерпел поражение.
Однако это никак не отразилось на заслуженном признании блестящей игры украинского шахматиста в начале партии. На момент выхода этого материала твит с "ходом года" украинского шахматиста набрал более 6 тысяч предпочтений .
Подготовил Антон Григоров