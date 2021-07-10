Дергался в конвульсиях: непобедимый боксер Дичко грубо нокаутировал россиянина – видео

Непобедимый казахстанский боксер Иван Дичко продолжил свою впечатляющую серию. На этот раз Дичко грубо нокаутировал россиянина Дениса Бахтова.

Страшный нокаут

30-летний Дичко и российский ветеран Бахтов встретились в Алматы (Казахстан). Бой боксеров в рамках тяжелого веса длился меньше минуты.

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Боксеры нервно начали поединок. Дичко начал работать джебом, когда ветеран пытался избежать угрозы.

Примерно на 50 секунде боя Дичко коротко ткнул прямым в голову сопернику. Русский повалился на спину и еще несколько секунд дергался в конвульсиях от сотрясения мозга – страшный нокаут!

Для 41-летнего Бахтова это пятое подряд поражение нокаутом. Зато Дичко выиграл свой 10 бой – все нокаутом.

Видео боя Дичко – Бахтов