Страшний нокаут

30-річний Дичко та російський ветеран Бахтов зустрілися в Алмати (Казахстан). Бій боксерів у рамках важкої ваги тривав менше хвилини.

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Боксери нервово розпочали поєдинок. Дичко почав працювати джебом, коли ветеран намагався уникнути загрози.

Приблизно на 50 секунді бою Дичко коротко ткнув прямим у голову супернику. Росіянин повалився на спину й ще декілька секунд смикався у конвульсіях від струсу мозку – страшний нокаут!

Для 41-річного Бахтова це п'ята поспіль поразка нокаутом. Натомість Дичко виграв свій 10 бій – всі нокаутом.

Відео бою Дичко – Бахтов