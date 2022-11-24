Итоги четвертого дня ЧМ-2022: карнавал от Испании, сенсационная Япония и спорная Бельгия

В Катаре прошел четвертый игровой день, в котором команды забили 11 голов. Правда, семь из них забила только одна команда. Подводим итоги чемпионата мира за 23 ноября.

На чемпионате мира 2022 года завершился уже четвертый игровой день. На дистанцию вышли серебряные и бронзовые призеры Мундиаля, а Германия сенсационно проиграла аутсайдеру. 24 канал подводит итоги среды.

Следите с нами Чемпионат мира по футболу 2022: календарь матчей

Матчи дня:

Марокко – Хорватия 0:0

Германия – Япония 1:2 (Гюндоган, 33 (пен.) – Доан, 75, Асано, 83)

(Гюндоган, 33 (пен.) – Доан, 75, Асано, 83) Испания – Коста-Рика 7:0 (Ольмо, 11, Асенсио, 21, Ферран Торрес, 31 (пен.), Ферран Торрес, 54, Гави, 74, Солер, 90, Мората, 90+2)

(Ольмо, 11, Асенсио, 21, Ферран Торрес, 31 (пен.), Ферран Торрес, 54, Гави, 74, Солер, 90, Мората, 90+2) Бельгия – Канада 1:0 (Батшуайи, 44)

Транжирство Германии подарило вторую сенсацию на ЧМ

Команда Ханса-Дитера Флика имела все для того, чтобы без проблем одолевать японцев. Бундестим вышел вперед в первом тайме и создал достаточно моментов для победы.

Впрочем, немцы позволили себе расслабленно подходить к своим моментам. Команда показала крайне ужасающую результативность, ведь нанесла 8 ударов в творение.

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Японцы терпели и выжидали на свой момент. И он пришел, когда тренер произвел ряд замен. Сначала после прострела Минамино и неудачного выноса Нойера забил Доан. А уже через семь минут Асано воспользовался позиционными ошибками Зюле и Шлоттербека и расстрелял в упор Мануэля.

Видеообзор матча Германия – Япония:

Для Бундестима это третье поражение в четырех последних играх на ЧМ. Такой результат подвергает сомнению путевку в плей-офф и ради нее нужно обыграть испанцев в следующей игре.

Испания потренировалась, а Коста-Рика застыла в прошлом

А сделать это Германии будет очень сложно. Испания сегодня смогла не только показать свой высокий класс, но отдохнуть перед важной игрой.

В отличие от японцев, Коста-Рика стала сладкой булочкой для "фурии рохи". Подопечные Энрике забили семь "сухих мячей" и спокойно готовятся к следующим играм. Костариканцы – не показатель, но с такой игрой Испания может рассчитывать на выход в поздние стадии ЧМ.

Видеообзор матча Испания – Коста-Рика:

А вот сами центральноамериканцы уже, вероятно, выбыли из игры. Дело не только в счете, но и в игре, которой, в сущности, не было. Команда Луиса Суареса не смогла нанести хотя бы один удар в створ ворот Симона. Кажется, эта сборная застряла в прорыве 2014 года и до сих пор не смогла обновиться.

Марокко и Канада имеют шансы на плей-офф

Что касается группы Е, то команды подарили болельщикам напряженные и равные поединки. Приятное впечатление оставили после себя марокканцы. Зееш и компания дали совершенно равный бой вицечемпиону мира и по сути не уступила ни в одном компоненте.

Видеообзор матча Марокко – Хорватия:

Правда, сама игра не получилась слишком яркой из-за небольшого количества моментов. А вот Бельгия и Канада подарили разные краски футбола. Для "кленовых" это был первый мундиаль за последние 36 лет.

В первом тайме канадцы должны были выходить вперед, но помешали им защитники Бельгии и невероятный Куртуа. Именно он на 11-й минуте потянул пенальти от Дэвиса.

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Бельгии нужно добавлять

О Бельгии следует сказать отдельно. Команда одновременно не поразила в первом поединке, но и отыграла достаточно грамотно. До перерыва "красных дьяволов" спасала надежная игра в защите, а свой единственный момент команда реализовала перед перерывом.

После этого бронзовый призер ЧМ отошел на игру на контратаках. И это можно было бы правильно воспринять, но им противостояла не равная команда, а один из аутсайдеров турнира.

Если Канада не поражала, но бельгийцы дали сопернику возможность показать себя ярко и оставили вопрос о закономерности их победы. Если подопечные хотят повторить успех четырехлетней давности, команде нужно прибавлять в первую очередь в атаке.

Видео гола Батшуаи в матче Бельгия – Канада:

Немцы не молчат про несправедливость

Из неигровых моментов болельщиков заинтересовала акция сборной Германии перед игрой с японцами. На командном фото футболиста закрыли свои рты руками, символизируя ограничение свободы слова в Катаре.

Все через капитанскую повязку "One Love". Ее капитаны ведущих сборных хотели одевать во время матчей ЧМ для поддержки ЛГБТ-сообщества. Впрочем, ФИФА не позволила им это сделать.

Впрочем, это не остановило даже министерку иностранных дел Германии на трибунах. Нэнси Фезер надела такую повязку под пиджак, после чего сняла его на глазах у президента ФИФА Джанни Инфантино. Сильный поступок!