С итальянским привкусом: бригада, которая рассудит матч Евро-2020 Швеция – Украина

Сборная Украины 29 июня сыграет против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Матч рассудит итальянская бригада арбитров.

Бригада арбитров

Украинская сборная обошла итальянскую команду в 1/8 финала Евро-2020. А вот итальянский привкус в матче все же будет. На поединке, который состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия), будет работать бригада арбитров из Италии.

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Главным судьей встречи будет Даниэле Орсато. На линиях ему будут помогать Алессандро Джиаллантини и Фабиано Прети.

Обязанности резервного арбитра будет выполнять Давиде Масса. За системой VAR будет работать Массимилиано Иррати. Ассистенты арбитра VAR – Марко Ди Белло и Филиппо Мели. Третий ассистент арбитра VAR – Паоло Валери.

Работа Орсато на Евро-2020

На этом чемпионате Европы-2020 45-летний итальянский арбитр работал на двух матчах. Первым из них был поединок между Англией и Хорватией, который завершился минимальной победой англичан (1:0). А второй стала встреча Испания – Польша. Это противостояние завершилось неожиданной мировой 1:1.

В первом итальянец показал четыре желтые карточки, во втором – целых шесть. Также Орсато имеет в своем активе работу в финале Лиги чемпионов 2020 года.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится 29 июня. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.