Фортуна на стороне Италии: игрок Интера оформил дубль в ворота Украины благодаря рикошету – видео

Давид Фраттези оказался в нужном месте после удара от Николо Дзаньоло. Игрок Интера обеспечил Италии солидный гандикап перед перерывом.

Сборная Украины проводит свой пятый матч по отбору на Евро-2024. Подопечные Реброва играют на выезде против действующих чемпионов Европы Италии, пишет 24 канал.

Следите с нами Италия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

"Скуадра Адзурра" прижала нашу команду к воротам с первых же минут. На 12-й минуте счет открыл Фраттези после атаки, которая началась с грубой ошибки Судакова.

Италия не сбавила обороты и удвоила счет в середине второго тайма. Дзаньоло опасно пробивал из-за пределов штрафной, но угодил во Фраттеге. Давид подхватил снаряд и прошил Бущана, оформив дубль.

Видео второго гола Фраттези: