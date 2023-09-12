Збірна України проводить свій п'ятий матч у відборі на Євро-2024. Підопічні Реброва грають на виїзді проти чинних чемпіонів Європи Італії, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Італія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

"Скуадра Адзурра" притисла нашу команду до воріт з перших же хвилин. На 12 хвилині рахунок відкрив Фраттезі після атаки, яка розпочалась із грубої помилки Судакова.

Італія не збавила обертів та подвоїла рахунок в середині другого тайму. Дзаньоло небезпечно пробивав з-за меж карного майданчика, але влучив у Фраттезі. Давіде підхопив снаряд та прошив Бущана, оформивши дубль.

Відео другого голу Фраттезі: