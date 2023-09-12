Украина снова в игре: Ярмоленко забил Италии и приблизился к рекорду Шевченко – видео

Вингер Динамо поразил пустые ворота Доннаруммы и разрешил команде Реброва сократить расстояние в счете. Для Андрея это 46-й точный удар в сине-желтой футболке.

Украина проводит горловой матч в квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва противостоит на выезде против чемпионов Европы Италии, пишет 24 канал.

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"Скуадра Адзурра" доминировала на старте игры, что позволило подопечным Спаллетти забить дважды. Дублем отличился хавбек Интера Давиде Фраттези. Впрочем, под занавес первого тайма Украина активизировалась и смогла сократить счет до перерыва.

На 41 минуте Судаков в штрафной соперника отдал на Ярмоленко и тот протолкнул снаряд на Довбика. Удар Артема парировал Доннарума, но мяч рикошетом от Димарко оказался снова у Ярмоленко.

Андрей поразил пустые ворота, забив свой 46 гол за сборную. Этим мячом вингер не только сократил расстояние в матче, но и приблизился к бомбардирскому рекорду Андрея Шевченко. Легенда Милана забил 48 мячей за "сине-желтых".

Видео гола Ярмоленко: