Україна проводить горловий матч у кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва протистоїть на виїзді проти чемпіонів Європи Італії, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Італія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

"Скуадра Адзурра" домінувала на старті гри, що дозволило підопічним Спаллетті забити двічі. Дублем відзначився хавбек Інтера Давіде Фраттезі. Втім під завісу першого тайму Україна активізувалась і змогла скоротити рахунок до перерви.

На 41 хвилині Судаков у карному майданчику суперника віддав на Ярмоленка і той проштовхув снаряд на Довбика. Удар Артема парирував Доннарума, але м'яч рикошетом від Дімарко опинився знову у Ярмоленка.

Андрій вразив порожні ворота, забивши свій 46 гол за збірну. Цим м'ячем вінгер не тільки скоротив відстань у матчі, а і наблизився до бомбардирського рекорду Андрія Шевченка. Легенда Мілана забив 48 м'ячів за "синьо-жовтих".

Відео голу Ярмоленка: