Сборная Украины проводит матч квалификации Евро-2024 против Италии. Команда Сергея Реброва подошла к горловому сражению на втором месте, имея гандикап над чемпионами Европы в три балла, пишет 24 канал.
Следите с нами Италия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024
Италия начала доминировать с первых минут и смогла дожать нашу команду на 12-й минуте. Грубой ошибки допустил Георгий Судаков, у которого на ровном месте уехала нога.
Этим хавбек Шахтера подарил мяч Дзакканьи на фланге. Вингер Лацио нашел в штрафной Украины Фраттези и футболист Интера прошил Бущана мощным ударом в ближний угол.
Видео гола Фраттези: