Сборная Украины проводит матч квалификации Евро-2024 против Италии. Команда Сергея Реброва подошла к горловому сражению на втором месте, имея гандикап над чемпионами Европы в три балла, пишет 24 канал.

Следите с нами Италия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Италия начала доминировать с первых минут и смогла дожать нашу команду на 12-й минуте. Грубой ошибки допустил Георгий Судаков, у которого на ровном месте уехала нога.

Этим хавбек Шахтера подарил мяч Дзакканьи на фланге. Вингер Лацио нашел в штрафной Украины Фраттези и футболист Интера прошил Бущана мощным ударом в ближний угол.

Видео гола Фраттези: