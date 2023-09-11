Италия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины по футболу проведет очередной матч квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Соперником украинцев будет сборная Италии, а матч состоится в Милане. Онлайн-трансляция матча Италия – Украина доступна на сайте 24 Канала.

Сборная Италии – неудобный соперник для Украины. Команды провели между собой восемь матчей, и украинцы проиграли шесть из них. Еще дважды матчи закончились вничью – в обоих случаях это были товарищеские встречи. Именно так произошло и в последнем матче между командами – 10 октября 2018 года в Генуе. Тогда от поражения украинцев спас гол Руслана Малиновского. Но в этот раз полузащитник не получил вызов в сборную Украины.

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Сборная Украины достаточно хорошо выступает в отборе на Евро-2024. За четыре матча команда одержала две победы и еще раз сыграла вничью – с лидером турнирной таблицы сборной Англии. Англичанам наша команда и проиграла свой единственный матч.

Итальянцы тоже проиграли Англии, при этом сделали это в домашнем матче. После этого победили Мальту. А перед матчем с Украиной сыграли вничью с Северной Македонией. Кроме потери очков, в этом матче "скуадра адзурра" потеряла еще нескольких важных игроков.

Пока Украина опережает Италию на три очка в турнирной таблице и занимает второе место в группе. Оно дает возможность напрямую выйти на Евро-2024. Однако Италия имеет на один сыгранный матч меньше.

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Матч Италия – Украина начнется в 21.45.

Трансляция матча Италия – Украина будет на местных каналах Суспільне – например, Суспільне Київ или Суспільне Львів. Смотреть матч отбора Евро-2024 по футболу можно только по каналам в цифровом эфире T2 и кабельных сетях. Также по условиям договора местные телеканалы Суспільного на OTT-платформах не будут транслировать футбол Италия – Украина.

Следовательно, смотреть онлайн матч Италия – Украина можно будет только на медиасервисе Megogo.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Украина. Она будет доступна в этой новости.