Адская битва на "Сан-Сиро": сборная Украины дебютирует на легендарной арене

Национальная сборная Украины ключевой матч отбора Евро-2024 против Италии сыграет на стадионе "Сан-Сиро". Раньше "сине-желтые" ни разу не играли на этой всемирно известной арене.

Подопечные Сергея Реброва продолжают борьбу за путевку на чемпионат Европы-2024. Очередной экзамен украинцев ожидает во вторник, 12 сентября. 24 Канал проведет текстовый онлайн матча Италия – Украина.

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На Апеннинах сборная Украины играла в пяти городах:

в Бари против Италии (1:3, отбор Евро-1996);

в Риме против Италии (0:2, отбор Евро-2008) ипротив Англии (0:4, 1/4 финала Евро-2020);

в Турине против Румынии (4:3, товарищеский матч);

в Бергамо против Албании (3:1, товарищеский матч);

в Генуе против Италии (1:1, товарищеский матч).

Однако ни разу "сине-желтые" не играли в Милане на легендарной арене "Сан-Сиро".

Чем прославился стадион, где играл Шевченко

Строительство стадиона "Сан-Сиро" в одноименном районе началось в 1925 году. Арена была запланирована чисто футбольной, что в то время было редкостью. К концу 1940-х годов Милан был единоличным владельцем стадиона. Но с начала 1950-х годов стал домашней ареной для Милана и Интера.

В 1979 году стадион получил название "Джузеппе Меацца" в честь легендарного игрока сборной Италии, игравшего за обе команды из Милана. На стадионе проходили матчи двух Мундиалей (ЧМ-1934, ЧМ-1990), финалы Кубка европейских чемпионов (Интер – Бенфика, 1965, Фейенорд – Селтик, 1970) и два финала Лиги чемпионов (Бавария – Валенсия, 2001, Реал ).

В июне 2019 года президенты Милана и Интера представили проект нового современного стадиона. Старая арена должна была исчезнуть. Однако благодаря муниципалитету города было принято решение о сохранении "Сан-Сиро". Легендарная арена будет сохранена как музей и памятник футбольной архитектуры, если в будущем будет построен новый стадион.

Кстати, свой первый гол в итальянской карьере Андрей Шенвченко забил на "Сан-Сиро". 12 сентября 1999 года "россонери" победили Перуджу (3:1), а украинский форвард отличился дебютным голом.