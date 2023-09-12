Сборная Украины готовится к сверхважному бою по отбору на Евро-2024. Сегодня, 12 сентября, наша команда сыграет на выезде против действующих чемпионов Европы в Италии.

Следите с нами Италия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Кадровые проблемы "Скуадры Адзурры"

Соперник подходит к игре в неоптимальном состоянии. В августе сборная неожиданно простилась с Роберто Манчини, поэтому пришлось экстренно искать ему замену. Новым коучем стал Лучано Спаллетти.

Теперь же у "Скуадры Адзурры" возникли кадровые проблемы. На сентябрьский сбор тренер не смог вызвать двух лидеров полузащиты Федерико Кьезу и Лоренцо Пеллегрини из-за травм.

Перед игрой с Украиной получили повреждения нападающие Маттео Политано и Маттия Дзакканьи. Участие первого в миланском матче исключено, второго – под вопросом.

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Италия теряет лидера

Но самой болезненной потерей должна стать травма Сандро Тонали. Лидер средней линии получил повреждения на предматчевой тренировке, из-за чего будет вынужден пропустить игру против Украины.

Напомним, что летом Тонали сменил Милан на Ньюкасл за 70 миллионов евро. Сандро в основе сборной должен заменить Мануэль Локателли из Ювентуса.

Напомним, что сборная Италии три дня назад не смогла обыграть Северную Македонию (1:1) и осталась на третьей строчке в группе С. Расстояние от Украины составляет три балла, но подопечные Реброва провели на игру больше.