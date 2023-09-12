Первый тайм хочется стереть из памяти: Украина проиграла Италии на "Сан-Сиро" – видео голов

Сборная Украины по футболу дебютировала на "Сан-Сиро". Команды Сергея Реброва не смогла одержать победу в первой очной встрече с Италией в отборе на Евро-2024.

Италия – Украина 2:1

Голы: Фраттези, 13, 30 – Ярмоленко, 41

12 сентября Италия и Украина провели свою первую очную встречу по отбору к чемпионату Европы-2024. Это было принципиальное сражение, ведь перед матчем украинцы опережали "скуадро адзурру" в турнирной таблице на 3 балла - 7 против 4-х у команды Лучано Спалетти, пишет 24 Канал.

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В прошлом туре группы "С" обе сборные расписали мировые 1:1 с Англией и Северной Македонией соответственно.

Сергей Ребров произвел несколько изменений. Произошла вынужденная замена Матвиенко на Кривцова, вместо Яремчука на острие атаки матч начинал Довбык. А вот команду с капитанской повязкой вывел Ярмоленко, вышедший вместо Мудрика.

Матч начался с неудавшегося удара хозяев. С первых минут итальянцы на правах хозяев взяли мяч под контроль, но пройти плотную оборону в стартовый отрезок поединка не удалось.

Первый острый момент в матче был на 10-й минуте в исполнении команды Спалетти. Распадори прорвался через Забарного и расстреливал владения Бущана. К счастью, итальянцу не удалось даже попасть в створ ворот Георгия – высоко на трибуны.

Удар Дзакканьи потянул голкипер Динамо, но уже в следующем эпизоде мяч побывал в украинских воротах. Досадная ошибка, которую не простили хозяева. У Судакова, сместившегося на фланг защиты при построении атаки, поехала опорная нога. Итальянцы оказались у большинства в штрафной соперника, а Фраттези легко прошил Бущана – 1:0.

Видео первого гола Фраттези

На этом итальянцы не остановились, они продолжали давить на ворота Георгия.

Невероятная нервозность и суета была у украинских ворот. Барелла расстреливал ворота Бущана, у которого было очень много работы, но Забарный заблокировал собой выстрел.

Только на 20-й минуте украинцы впервые оказались в штрафной соперника, но это ничем интересно не закончилось.

Страшный сон украинцев – Фраттези

В середине второго тайма мяч во второй раз побывал во владениях Бущана. Судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Но через некоторое время главный арбитр встречи изменил свое решение и указал на центр поля. Италия повела в счете, а дубль в первом тайме оформил Фраттези – 2:0.

Видео второго гола от Фраттези

Очень испуганной выглядела сборная в первом тайме. Ничего не удавалось у подопечных Реброва.

На 36-й минуте Довбик пробил из-за пределов штрафной – Доннарумма потянул выстрел. Это был только первый удар от "сине-желтых" в рамку ворот "скуадро адзурри".

Распадори в конце первого тайма снова угрожал воротам Бущана, но на этот раз Георгий вышел победителем из этой дуэли.

Капитан вернул команду в игру

На 41-й минуте Украина отквитала один мяч. Судаков нашел пасом Довбика, который обыгрался с Цыганковым и Ярмоленко. Защитник итальянцев сыграл неудачно, в частности Димарко. Чем воспользовался капитан "сине-желтых" и сделал счет 2:1.

Как забивал Ярмоленко в ворота Италии: смотрите видео

Ярмоленко забил свой 46-й гол в футболке сборной Украины. До бомбардирского рекорда Андрея Шевченко осталось два мяча.

Со счетом 2:1 в пользу Италии команды ушли на перерыв.

Второй тайм команды начали очень активно. Довбик пробил выше ворот, а уже в следующей атаке отдал под удар Цыганкову. Виктор мощно пробил в одно касание, но два защитника бросились под выстрел вингера Жироны и заблокировали удар.

Почти сразу хозяева откровенно простили украинцам, покинувшим открытые зоны в собственной штрафной.

Во второй части матча "сине-желтые" начали играть увереннее. Похоже, Ребров нашел правильные и нужные слова в перерыве поединка.

Распадори имел третью возможность забить после ошибки Бущана, который пытался выбить дальше от ворот. Георгий сам ошибся и сам исправил свою ошибку, потянув удар в дальний угол украинских ворот.

Италия создала невероятное количество моментов у ворот Бущана. Если бы не фантастические сейвы Георгия счет в поединке мог быть разгромным.

Мудрику удалось обыграть опекуна на фланге, сместиться поближе к линии штрафной и подал на голову Конопля. Ефим продавил соперник и нанес удар головой – мяч пролетел рядом со стойкой. Прекрасный момент потеряли футболист Реброва.

Миколенко в невероятном подкате пошел в ноги соперника в собственной штрафной. Итальянцы сигнализировали об игре рукой у одного из украинцев, но судья не указал на 11 метров. Матч закончился дальним неточным ударом от Ваната.

Италия одержала домашнюю победу над Украиной 2:1. Первая попытка Сергея Реброва привести "сине-желтых" к победе над "скуадро адзуррой" оказалась неудачной.

Италия благодаря победе догнала Украину по очкам. Теперь у обеих сборных по 7 баллов. Правда, у команды Спалетти на один сыгранный матч меньше. "Скуадро адзурри" выбила украинцев со 2-й позиции группы "С".