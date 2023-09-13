Благодарен ребятам за то, что они вернулись к игре – Ребров прокомментировал поражение от Италии

Сергей Ребров с первой попытки не смог стать тренером, который привел сборную Украины к первой в истории победы над Италией. Поединок отбора к Евро-2024 на "Сан-Сиро" закончился победой "скуадро адзурры" 2:1.

Дубль в украинские ворота оформил Фраттези. Команда Сергея Реброва смогла ответить голом Ярмоленко еще в первом тайме. Но больше "сине-желтых" не хватило. Могли украинцы вырвать ничью на последних минутах матча, если бы Конопля вернее пробил головой после передачи Мудрика.

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Ребров: Италия действовала очень интенсивно, мы порой не успевали за этим ритмом

В заключении - 2:1, победа Италии, которая благодаря этому результату опустила Украину на 3 место в группе "С". У обеих сборных по 7 баллов, столько же у победивших Мальту северных македонцев и идут четвертыми.

Ребров прокомментировал поражение своей команды на Сан-Сиро. Сергей Станиславович заверил, что рано делать анализ матча, как говорится "по горячим следам". Однако тренерский штаб сборной обязательно его сделает несколько позже.

Тренер "сине-желтых", как и Георгий Судаков, заверил, что соперник не удивил своей игрой. Итальянцы пытались играть очень интенсивно со стартовых минут, а быстрый гол уже на 12-й минуте матча помог им в этом.

Они создавали моменты, но я благодарен ребятам за то, что они вернулись в игру. Мы забили мяч, имели несколько моментов во втором тайме, чтобы сравнять счет. Поблагодарю ребят еще раз, ведь очень непросто играть после тяжелого поединка с Англией. Повторюсь, Италия действовала очень интенсивно, мы порой не успевали за этим ритмом,

– рассказал тренер украинской сборной.

Ребров добавил, что парню было сложно играть против двух топовых соперников, когда между матчами всего три дня разницы. Также украинский специалист не понимает, почему все так говорят о каком-то "кризисе" в сборной Италии, которая доказала на футбольном поле, что никакого "кризиса" у него нет.

"Не хватило одного гола"

Украинский тренер рассказал, чего не хватило его команде в первой очной встрече против "скуадро адзурры".

"Не хватило одного гола. Очень сложно играть через два дня. Мы пытались больше прессинговать соперника, но я видел по ребятам, что им очень тяжело – в игре с Англией они отдали много сил. Хочу еще раз напомнить, с кем мы играем. Не понимаю, почему все говорят, что сейчас у сборной Италии кризис", – ответил наставник.

Однако во втором тайме игра украинцев стала лучше.

"Футболисты просто отдохнули после очень тяжелого первого тайма. В начале второго они создали несколько моментов, пытались играть с мячом. Мы указали на несколько ошибок, сделали определенные замечания, но я считаю, что это больше психология самих игроков", – сказал руководитель. "сине-желтые".

"Шансы есть, даже когда их нет": о выходе на Евро-2024

Также наставник украинцев отметил атмосферу на легендарном Сан-Сиро, где его сборная сыграла впервые в своей истории. Ребров добавил, что на итальянском стадионе его сборная получила поддержку не только земляков, но и итальянцев.

Этот 12-й игрок помог команда Лучано Спалетти одержать победу в вечере 12 сентября. Однако Ребров поблагодарил Италию за теплый прием.

Ребров оценил шансы сборной Украины по выходу на Евро-2024.

Шансы есть, даже когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Две игры – с Англией и Италией – были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то у нас есть шансы. На следующие два поединка мы будем готовиться очень серьезно. Я уверен, что шансы у нас есть,

– заверил тренер.

Италия нанесла первое поражение Украине под руководство Сергея Реброва.