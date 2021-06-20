Италия минимально победила Уэльс и может стать соперником Украины в 1/8 финала Евро-2020

Сборные Италии и Уэльса в воскресенье, 20 июня, сыграли последний матч в группе А. Италия в этом матче оформил очередную победу.

Италия – Уэльс 1: 0

Гол: Пессина, 39

Удаление: Ампаду, 55 (Уэльс)

Сборная Италии выиграла два первых матча в группе с одинаковым счетом 3:0.

До этого матча Италия набрала шесть очков, Уэльс – четыре. Поэтому победитель этого матча выходил из группы с первого места. Италию устраивала и ничья.

До этого матча Италия выиграла десять игр подряд.

На эту игру Италия выставила почти резервный состав.

К теме Швейцария в матче с удивительными голами перебила турок, но не гарантировала себе плей-офф: видео

Девять ударов по воротам только за первый тайм нанесла Италия в матче против Уэльса. На это валлийцы ответили лишь двумя ударами. Но с голами дело не пошло. Игроки сборной Италии раз за разом теряли возможности. А если бы казалось, что они все-таки наконец забьют, на пути становился голкипер Уорд.

И все же однажды в первом тайме Уорд не спас. Итальянцы получили право на штрафной удар. Верратти подал мяч в штрафную, а Пессина, легко его задев, отправил в угол ворот. Так счет в матче был открыт.

Видео гола Пессины

Во втором тайме итальянцы продолжали тратить свои возможности. Бернардески ударом со штрафного попал в штангу.

Валлийцы могли забить гол и сравнять счет, но Бэйл с убойной позиции пробил выше ворот.

Доигрывали же матч валлийцы в меньшинстве. Ампаду в центре поля сыграл прямой ногой грубо против Бернардески, за что сразу получил прямую красную карточку.

Интересным моментом в этой игре стало то, что в конце встречи произошла замена голкиперов – вместо Доннарумма на поле вышел Сиригу.

Италия побеждает в матче против Уэльса и с первого места выходит из группы A. В 1/8 финала "Скуадры адзурры" сыграет против команды, которая займет второе место в группе C. Пока на этой позиции сборная Украины.

Уэльс тоже вышел в плей-офф со второго места в группе A. У них одинаковое количество очков, как и у швейцарцев (по четыре), но опережают их по лучшей разницей забитых и пропущенных голов.