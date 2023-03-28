Италия – Украина 3:1

Голы: Ловато, 19, Коломбо, 71, 82 – Кащук 68

Юношеские сборные Италии и Украины провели товарищескую встречу в рамках подготовки к Евро-2023, из которой победителями вышла "лазурная команда". "Сине-желтыми" же, наконец, руководил их главный тренер, пишет 24 Канал.

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Ротань не помог

Как и сборная Украины, так и сборная Италии готовятся к будущему молодежному Евро-2023, которое пройдет уже летом. "Лазурная команда" в предыдущем товарищеском матче одолела сербов и логически желала продолжить свое победное шествие. Но вот украинцы тоже из прошлого матча вышли победителями, а их амбиции не выглядели мне, чем у итальянцев.

Кстати говоря, сборная Италии заняла первое место в квалификационной группе к Евро-2023, которую они формулировали вместе с командами Ирландии, Швеции, Боснии и Герцеговины, Черногории и Люксембурга. На континентальном турнире "лазурная команда попала в квартет с французами, швейцарцами и норвежцами".

Руслан Ротань вернулся из расположения главной команды страны, уступившей англичанам (2:0), а это означало, что теперь его юные подопечные смогут выполнять наставления главного тренера команды качественнее, поскольку те теперь предоставлялись в реальном времени. Итальянцы матч начали бойко, однако и украинцы демонстрировали, что они участники будущего Евро. Но вот "лазурной команде" удалось первыми выйти вперед.

Сделала это сборная Италии на 19-й минуте встречи гол пришел с подачи со штрафного. Маттео Ловато выиграл верховую борьбу у своих украинских оппонентов и направил мяч в сторону ворот. Руслан Нещерет смог парировать удар, но вот мяч предательски залетел в сетку ворот, 1:0.

На первый тайм команды решили приберечь минимум голов, а вот вторая половина матча порадовала фанатов уже большим количеством забитых мячей. Украинцам удалось отыграться на 68-й минуте встречи. Достаточно фартовый гол на свой счет записал Алексей Кащук, который сначала потерял мяч при дриблинге у штрафной соперника, однако тот довольно удачно отскочил ему в ноги, а впоследствии и ошибка вратаря позволила мячу залететь в ворота, 1:1.

И вот дальше украинцы не выдержали давления итальянцев, стремившихся выйти победителями из матча. Дубль в матче смог оформить итальянский нападающий Лоренцо Коломбо. Сначала на 71-й минуте матча юный форвард закрыл серию безнадежных ударов, отражаемых и Нещеретом, и поперечиной ворот. А уже на 82-й минуте встречи он оказался в том месте, в то время после подачи в штрафную и головой от перекладины отправил мяч в ворота Украины и поставил точку в матче, 3:1.

Таким образом, сборная Украины уступает в своем втором контрольном поединке. Руслану Ротаню стоит задуматься над тем, чтобы затянуть в молодежную сборную определенных исполнителей из главной команды страны.

Видеообзор матча Италии – Украина: