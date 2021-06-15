Италия первой может выйти в плей-офф Евро-2020: прогноз на матч со Швейцарией

Сборная Италии первой может оформить выход в плей-офф Евро-2020. Для этого команде Роберто Манчини следует победить Швейцарию в рамках 2-го тура группы A.

История соперничества Италии и Швейцарии насчитывает немало лет, однако в официальных матчах команды не встречались с 1999 года.

К слову Реабилитируется ли Турция после разгрома от Италии на Евро-2020: прогноз на матч с Уэльсом

Последние официальные матчи команд состоялись в квалификации Евро-2000. Италия взяла верх в Удине (2:0), а в Лозанне была зафиксирована нулевая ничья.

"Скуадра адзурра" уверенно начала Евро-2020, разгромив Турцию (3:0). Зато Швейцария не смогла удержать победный результат в игре против Уэльса (1:1).

Если Италия победит Швейцарию, то первой гарантирует себе участие в плей-офф Евро-2020. Победитель группы A встретится с командой, которая займет второе место в квартете C (Нидерланды, Австрия, Украина, Северная Македония).

Италия – Швейцария: прогноз Favbet на матч Евро-2020

Фаворит поединка прогнозируемо – сборная Италии. Победу хозяев стадиона в Риме специалисты оценивают коэффициентом 1,57. Букмекеры предлагают коэффициент 3,25 на то, что подопечные Манчини выиграют с разницей в два гола.

Швейцарии, потерявшей очки в игре с Уэльсом, крайне важно побеждать или по крайней мере не проиграть. Победу команды Владимира Петковича оценивают коэффициентом 6,80. Если же игра завершится ничьей – коэффициент 4,10.

В компании Favbet предлагают высокий коэффициент 2,30 на то, что обе команды забьют в основное время игры. Италия и Швейцария не уходят с поля без забитого мяча уже 10 матчей.

Какой футболист забьет гол

Чиро Иммобиле – коэффициент 2,30

Лоренцо Инсинье – коэффициент 2,90

Харис Сеферович – коэффициент 4,60

Брель Эмболо – коэффициент 6,20

Поединок Италия – Швейцария состоится 16 июня. Начало игры в 22:00.